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В Россию с начала года импортировано более 100 тысяч новых автомобилей

29 сентября 2022 12:34
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В Россию с начала года импортировано более 100 тысяч новых автомобилей

За восемь месяцев 2022 года в Россию было импортировано более 100 тыс. новых автомобилей против порядка 200 тыс. машин за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, отметив, что импорт новых иномарок в нашу страну не останавливался. По его словам, доля импорта на российском авторынке не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила порядка 20%. Ранее правительство разрешило параллельный импорт, который позволяет ввозить в Россию товары из составленного Минпромторгом списка, пишет агентство «Прайм».

В нем 50 групп товаров и более 200 брендов, включая автомобильные – Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Tesla, Skoda, Toyota, Jaguar, Jeep, Land Rover, Chrysler, Bentley и другие. При этом правительство упростило правила регистрации ввозимых из-за границы автомобилей для юридических лиц, временно отменив требование по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и получения ОТТС. По мнению директора по развитию компании «Автополе» Сергея Вайнера, параллельный импорт в новых условиях без ОТТС полностью не заместит централизованный с точки зрения объемов поставок, которые ранее осуществлялись официальными импортерами. Доля параллельного импорта составит не более 20 – 30%, т.е. он не способен полностью решить проблему дефицита. Исходя из расчетов себестоимости, параллельный импорт будет выгоден только в премиальном сегменте. Отток автомобилей массового сегмента неизбежен, в связи с высокими дополнительными издержками. Таким образом, основу рынка новых автомобилей, несомненно, составят китайские производители, которые продолжают и увеличивают централизованный импорт, пишет Автостат.

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