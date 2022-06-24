В России заработала новая бесконтактная оплата — по QR-коду

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Банки еще до пандемии пытались развивать технологию покупок по QR-кодам, однако ни торговые точки, ни покупатели не отнеслись к идее с энтузиазмом: все, кто мог платить с помощью телефона, делали это в основном через Apple Pay и Google Pay. Ренессанс технологии неожиданно случился благодаря санкциям из-за начала российской спецоперации на Украине, когда в марте Apple Pay и Google Pay отключили клиентов из РФ от своих сервисов. Оставшиеся сервисы, с помощью которых можно дистанционно платить с телефона, подходят далеко не всем, пишет e1.ru.

Принцип работы системы объяснили в Центробанке. Продавцы (и в точках продаж, и в интернете) могут использовать два вида кода: многоразовый статический QR-код или одноразовый динамический QR-код.

— В многоразовом коде обычно зашифрованы только реквизиты продавца, а сумму покупки вы должны будете ввести в своем банковском приложении перед оплатой. Торговые точки могут заранее распечатывать и размещать наклейку с многоразовым кодом около кассы или показывать покупателю на экране платежного терминала, — рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Центробанка. — Одноразовый код присваивается конкретной покупке и включает в себя и реквизиты продавца, и сумму. Кассир выводит код на экран кассового терминала или распечатывает на чеке. Вам остается только считать его камерой своего мобильного телефона. Это проще и быстрее, чем вбивать сумму вручную, поэтому крупные магазины обычно выбирают одноразовые коды. Онлайн-магазинам тоже, как правило, удобнее использовать динамический код — для каждой покупки свой.

Но покупателю при такой оплате нужно совершить гораздо больше действий, чем при использовании Apple Pay и Google Pay. Сначала нужно открыть на смартфоне приложение своего банка, потом найти в нем оплату по QR-коду (название раздела может отличаться в разных мобильных банках). После этого откроется видоискатель камеры, который нужно навести на QR-код. На экране телефона появится название юрлица, у которого вы покупаете, и сумма к оплате. Если сумма не зашита в код, ее надо будет вбить самостоятельно. И только после этого нужно подтвердить операцию, и деньги спишутся с карты.

В чем преимущества и недостатки для покупателя?

Если у вас нет возможности платить телефоном (например, сам смартфон не поддерживает бесконтактную оплату или вам недоступны Мir Pay и SberPay), то оплата по QR-коду, конечно, удобнее, чем по карте, которую надо носить с собой и доставать на кассе. Для покупки по коду подойдет любой телефон с камерой, который поддерживает банковские приложения.

— Платить смартфоном безопаснее, чем банковской картой, а тем более наличными, — добавили в Уральском ГУ Центробанка. — Даже если вы потеряете телефон или у вас его украдут, получить доступ к вашим деньгам будет не так-то просто. Для этого нужно будет разблокировать ваш гаджет, а затем еще и подобрать пароль к вашему банковскому приложению.

Но у покупки по QR-коду есть значимый минус перед оплатой картой — вам не начислят за нее кешбэк, рассказала Елена Сорвина, директор по развитию корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Дело в том, что технически такая оплата для банков является не покупкой, а переводом через Систему быстрых платежей (СБП). Однако на всякий случай стоит уточнить индивидуальные условия начисления кешбэка именно в вашем банке.

Почему магазины уговаривают вас платить через QR-код?

Некоторые крупные сети, например, «Красное и Белое», «Магнит», «Пятерочка», KFC и другие, активно предлагают клиентам воспользоваться QR-кодами при оплате. В «Красном и Белом» даже обещают за это дополнительную скидку в 1%. Почему им это выгодно? Ответ прост: для них такие транзакции гораздо дешевле.

— Комиссия за переводы не зависит от оборота и составляет от 0,4 до 0,7%, но не более 1500 рублей за одну транзакцию, — рассказала Елена Сорвина. — Конечный процент зависит от того, чем именно занимается предприниматель. При этом до 1 июля 2022 года для малого и среднего бизнеса комиссия на платежи через СБП составляет 0%.

А когда вы оплачиваете покупки в торговых точках, прикладывая карту к терминалу, компания отчисляет банку комиссию в значительно большем размере: в среднем 1,2–2,2% за каждую транзакцию.

Кроме того, при оплате по QR-коду ваши деньги моментально оказываются на счету предприятия, а при оплате через терминал — с отсрочкой, иногда даже не в тот же день.

Пока статистика показывает взрывной рост популярности технологии в последние месяцы, но рынок еще в самом начале ее освоения. По данным Центробанка, только с января по март 2022 года 243 российских предприятия подключились к системе, это в 1,4 раза больше, чем в четвертом квартале 2021-го, и почти в 4 раза больше, чем в первом квартале 2021 года. А сумма покупок через СБП в первом квартале этого года составила 62,8 млрд рублей, что в 19 раз больше, чем годом ранее. Более свежая статистика есть у УБРиР: в мае 2022 года в банке зафиксировали 10-кратный рост объема таких операций по сравнению с январем 2022-го.

Очевидно, эти показатели в ближайшее время будут только расти, тем более что торговым точкам очень легко зайти в систему. Если компания уже пользуется торговым эквайрингом и POS-терминалом, то ей нужно лишь заполнить заявление на активацию оплаты через СБП. После регистрации предпринимателя в СБП все настройки устройства будут загружены автоматически: продавец сможет через POS-терминал принимать оплату по картам и через pay-сервисы, и по QR-кодам через СБП, рассказала Елена Сорвина.

— Для того чтобы воспользоваться услугой с нуля, предпринимателю необходимо заключить с банком договор торгового эквайринга и подключить терминал. При этом, если не требуется прием оплаты с использованием карты и достаточно только сервиса приема оплаты по QR-коду, компания может подключить сервис СБП в интернет-банке и генерировать коды для оплаты непосредственно там, — объяснила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР.