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В России вырос спрос на кнопочные телефоны

23 июля 2021 10:35
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В России вырос спрос на кнопочные телефоны

Ретейлеры рассказали о росте продаж кнопочных телефонов на рынке России в первом полугодии 2021 года.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Связной», в первом полугодии в России продано 3,1 млн кнопочных телефонов, это на 6,7% больше, чем за тот же период 2020 года. По оценке группы «М.Видео — Эльдорадо», в II квартале рост продаж кнопочных телефонов составил 26% в штуках и 35% в деньгах.

Эксперты сферы ретейла поясняют, что кнопочные телефоны заменяют многим переведённым из-за пандемии COVID-19 на удалёнку россиянам стационарные устройства. Кроме того, среди вероятных причин спроса: начало дачного сезона и возвращение в страну трудовых мигрантов.

Отмечается, что ранее спрос на данную категорию товаров год за годом уверенно сокращался. Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулём, сообщает РТ.

Фото: Pixabay.com

Теги: гаджет кнопочный телефон средства связи телефон

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