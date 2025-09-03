152

В России во втором полугодии 2025 года курятина может подорожать на 10–15% по сравнению с январем–июлем текущего года и на 15–25% относительно второй половины 2024-го. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучила доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

По её словам, основной причиной роста цен стало подорожание кормов — их стоимость уже увеличилась на 70%. Этот фактор напрямую влияет на цену мяса птицы.

Кроме того, давление оказывают повышение коммунальных тарифов на 20%, инфляционные процессы и ситуация на рынке труда.

При этом эксперт допустила, что расширение объемов производства внутри страны может частично сдержать рост цен и привести к относительной стабилизации.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Strategy Partners, к концу года розничные цены на говядину вырастут на 12–15% в годовом выражении. Подорожание курицы и свинины останется в пределах общей инфляции, пишет ОСН.