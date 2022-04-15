В России в ближайшее время произойдет внеплановая индексация соцвыплат

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В России в ближайшее время произойдет внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью на телеканале "Россия".

По его словам, сейчас в правительстве обсуждаются конкретные параметры такого повышения.

Орешкин также сообщил, что Минфин опубликовал данные за первый квартал, которые демонстрируют рекордный профицит бюджета. Он подчеркнул, что с финансами в стране все в порядке, поэтому социальные расходы не только не пострадают, но и будут увеличиваться.

Сегодня премьер Михаил Мишустин проведет совещание, посвященное мерам социальной поддержки. Напомню, социальные пенсии с 1 апреля уже планово проиндексированы на 8,6%, повышение коснулось четырех миллионов человек, передает Радио Маяк.