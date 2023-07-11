В России в 2022 году бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам

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В 2022 году долги компаний перед бюджетом выросли на 545 млрд рублей по сравнению с 2021 годом, согласно заключению комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022 год.

С заключением ознакомилась газета «Известия».

Отмечается, что в основном задолженность возросла по НДС из-за задержки уплаты налога отдельными компаниями.

Также сообщается, что рост совокупной задолженности по доходам в прошлом году был не выше темпов роста поступлений.

Ранее стало известно, что расходы российского бюджета на нацпроекты на 1 июля составили 1,34 трлн рублей.