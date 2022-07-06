В России уже начали производить диетические корма премиум-класса для животных

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Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова, выступая в прямом эфире радиоканала "Слушаем!" на "Радио России", рассказала о развитии производства кормов для животных в России.

"На территории России уже начали производить диетические корма премиум-класса. Есть несколько российских предприятий, в том числе в Мордовии, которые хотят выйти на этот уровень. Но есть проблемы с сырьем. Сырье у наших поставщиков не соответствует качеству. Минсельхоз готов помочь с поиском необходимого сырья.



Кроме того, уже открывают заводы по производству отечественных витаминов. Но, по оценке отечественных производителей, даже для тех заводов, которые уже открыты, на производство именно диетических специфических кормов уйдет приблизительно 6-8 месяцев, поскольку, как и лекарственные средства, эти корма необходимо будет проверять, проводить клинические и доклинические испытания", сообщает Смотрим.