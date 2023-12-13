В России установили квоты на ввоз в страну говядины и мяса птицы со сниженной пошлиной в 2024 году

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Правительство России в целях снижения цен на внутреннем рынке установило квоты на ввоз в страну говядины и мяса птицы со сниженной пошлиной в 2024 году. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление кабмина сообщает «Интерфакс».

По сравнению с 2023 годом размер квот не изменился — для говядины он составляет 570 тысяч тонн, в том числе 40 тысяч тонн свежего и охлажденного мяса, а для мяса птицы — 364 тысячи тонн, в том числе 100 тысяч тонн охлажденного фарша.

Значительная часть квоты отдана странам Евросоюза и США. Для свежей и охлажденной говядины на эти регионы приходится три четверти квоты (29 тысяч тонн), для замороженной — по 60 тысяч тонн на каждый. Также на Европу и США придется четыре пятых (80 тысяч тонн) поставок охлажденного фарша.

Внутри квоты ставка на импорт составляет 15 процентов, вне ее она носит заградительный характер — 50 процентов. Также Минэкономразвития принимает заявки от желающих получить невостребованные в текущем году объемы квот.

Ранее сообщалось, что правительство концептуально одобрило обнуление импортных пошлин на яйца на полгода. В настоящее время размер пошлины составляет 15 процентов, предполагается, что ее отмена позволит увеличить предложение и поспособствует снижению цен, которые за год, по данным Генпрокуратуры, выросли более чем на 40 процентов, пишет Лента.