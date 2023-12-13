Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство России обнулило пошлины на импортные яйца
Правительство России обнулило пошлины на импортные яйца
Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод
Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод
День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов
День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов
Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 38,1 тыс. рублей
Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 38,1 тыс. рублей
Треть самарцев подозревают коллег в обмане
Треть самарцев подозревают коллег в обмане
россияне взяли курс на долголетие
Россияне взяли курс на долголетие
В Самарском метро введут новые штрафы
В Самарском метро введут новые штрафы
В Красноглинском районе выявлено повреждение кабеля, ведутся ремонтные работы
В Красноглинском районе выявлено повреждение кабеля, ведутся ремонтные работы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.22
-0.76
EUR 97.4
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России установили квоты на ввоз в страну говядины и мяса птицы со сниженной пошлиной в 2024 году

13 декабря 2023 11:49
133
В России установили квоты на ввоз в страну говядины и мяса птицы со сниженной пошлиной в 2024 году

Правительство России в целях снижения цен на внутреннем рынке установило квоты на ввоз в страну говядины и мяса птицы со сниженной пошлиной в 2024 году. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление кабмина сообщает «Интерфакс».

По сравнению с 2023 годом размер квот не изменился — для говядины он составляет 570 тысяч тонн, в том числе 40 тысяч тонн свежего и охлажденного мяса, а для мяса птицы — 364 тысячи тонн, в том числе 100 тысяч тонн охлажденного фарша.

Значительная часть квоты отдана странам Евросоюза и США. Для свежей и охлажденной говядины на эти регионы приходится три четверти квоты (29 тысяч тонн), для замороженной — по 60 тысяч тонн на каждый. Также на Европу и США придется четыре пятых (80 тысяч тонн) поставок охлажденного фарша.

Внутри квоты ставка на импорт составляет 15 процентов, вне ее она носит заградительный характер — 50 процентов. Также Минэкономразвития принимает заявки от желающих получить невостребованные в текущем году объемы квот.

Ранее сообщалось, что правительство концептуально одобрило обнуление импортных пошлин на яйца на полгода. В настоящее время размер пошлины составляет 15 процентов, предполагается, что ее отмена позволит увеличить предложение и поспособствует снижению цен, которые за год, по данным Генпрокуратуры, выросли более чем на 40 процентов, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
15 декабря в Самаре начнут работать «елочные базары»
13 декабря 2023  10:24
15 декабря в Самаре откроются «елочные базары»
81
В День Конституции в Самарской области подвели предварительные итоги Года педагога и наставника.
12 декабря 2023  19:07
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды педагогам региона
439
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
12 декабря 2023  13:41
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
411
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
12 декабря 2023  10:10
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
318
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
12 декабря 2023  09:30
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
313
Весь список