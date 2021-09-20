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В России цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей

20 сентября 2021 11:49
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В России цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей

Летом текущего 2021 года в России розничные цены на гречку выросли до рекордного за последние десять лет уровня.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, в августе стоимость одного килограмма гречки на полке в среднем составляла 102,5 рубля.

Последний раз отметку в 100 рублей за кило эта крупа превышала только в мае 2011 года. Тогда гречка подорожала до 112 рублей за килограмм.

В прошлом 2020 году, поясняет издание, весной гречка подскочила в цене на фоне ажиотажного спроса в начале пандемии коронавируса. Тогда граждане России в ходе подготовки к режиму самоизоляции скупали товары с длительным сроком хранения. Летом 2020-го гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов:

в июле 2020 года цена килограмма гречки выросла год к году в 1,8 раза и составила 87 рублей за 1 килограмм.

После этого гречневая крупа дорожала непрерывно с октября 2020 года, приостановился рост цен только в начале сентября текущего 2021 года, говорят данные Росстата.

Фото: pixabay.com

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