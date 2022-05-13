В России спрогнозировали падение спроса на офисных сотрудников

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Рынок труда в России ждет переформатирование. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике.

В частности, аналитики прогнозируют, что в стране ожидается падение спроса на офисных сотрудников, при этом количество предложений для представителей рабочих специальностей увеличится. Зарплаты рабочего класса также могут подрасти на фоне стагнации доходов «белых воротничков».

Прогноз основан с учетом таких аспектов как налаживание в стране собственных производств, освоение нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного. Все это потребует большего числа рабочих. Более того, отмечает издание, дефицит таких кадров уже наблюдается на рынке труда.

Впрочем, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, ситуацию не стоит рассматривать однобоко. По его словам, трудно предположить, что в России не будут востребованы инженеры или технологи, которые относятся к категории работником «умственного труда».