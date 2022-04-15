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В России создан отечественный препарат от паразитов у животных

15 апреля 2022 13:39
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В России создан отечественный препарат от паразитов у животных

Предприятие из Сергиева Посада в Московской области разработало импортозамещающие препараты от паразитов у животных, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Компания «НВЦ Агроветзащита С-П» подала в Россельхознадзор заявку на государственную регистрацию препарата «OKVET Табс Экспресс» – новых таблеток с целью лечения и профилактики паразитарных заболеваний, сообщает сайт телеканала «360».

Таблетки орального применения, они назначаются кошкам и собакам.

Также идет производство лекарств для применения в рыбоводных хозяйствах с целью профилактики инвазионных заболеваний.

Сообщается, что препарат соответствует всем лицензионным требованиям к лекарственным средствам для ветеринарного применения.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что объем производства в России жизненно важных лекарств с различной степенью локализации составляет до 80%, пишет Взгляд.

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