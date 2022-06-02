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В России сокращается производство сладостей

2 июня 2022 10:39
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в России сокращается производство сладостей

Единственная категория среди основных продуктов питания, производство которых сократилось за четыре месяца года — кондитерские изделия. Их производство снизилось на 3,4%, до 1,2 млн тонн год к году, следует из презентации Минсельхоза, с которой ознакомился «Коммерсантъ».

Одна из причин снижения производства сладостей — уменьшение поставок на внешние рынки. По словам источника газеты, по итогам января—апреля экспорт кондитерских изделий из России сократился на 40 тыс. тонн год к году. Объем сопоставим со снижением производства.

С началом военных действий на Украине ряд международных компаний, локализовавших производство кондитерских изделий в России, отказались от экспорта своей продукции с территории страны, напоминает собеседник газеты. По его словам, речь идет прежде всего о поставках в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Еще 10 марта об этом сообщила американская Mars. Аналогичное решение приняла швейцарская Nestle.

Торговые сети на этом фоне отмечают уменьшение ассортимента и рост цен на сладости.

По словам источника в отрасли, тенденция снижения объемов производства кондитерских изделий в России, вероятно, продолжится, несмотря на обещания регуляторов найти способы открыть новые экспортные рынки для предприятий.

Фото: pixabay.com.

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