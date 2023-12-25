В России собираются создать единую структуру, регулирующую беспилотники

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Минпромторг обсуждает создание отдельной структуры, в функции которой будет входить регулирование всех беспилотных технологий: БПЛА, автомобильных, а также судовых. Предполагается, что такой подход сможет ускорить развитие рынка.

Министерство может создать еще одно подведомственное учреждение, регулирующее развитие беспилотной отрасли. «Скорее всего, в ближайшее время будет принято решение о создании отдельной структуры в составе министерства. Сейчас эти обсуждения ведутся», — сообщил замминистра Василий Шпак. Однако данные по организационной форме пока не приводятся. Замглавы отметил, что это может быть еще один департамент в составе министерства.

Напомним, что на сегодняшний день БПЛА регулируются сразу несколькими ведомствами: Минтранс, Минцифры и Минпромторг. По мнению авторов инициативы, это усложняет выработку единого подхода к развитию отрасли. При этом профильный департамент может взять на себя функцию решения вопросов по преодолению ограничений, которые существуют для запуска новых технологий, считает президент «Ситроникса» Николай Пожидаев. Это также позволит решать вопросы формирования необходимого регулирования цифровой среды для коммерческих компаний, работающих с разными типами беспилотников, отмечает эксперт.

Сегмент БПЛА в России активно развивается, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Это достаточно эффективный инструмент, который может быть использован в разных отраслях экономики. Например, беспилотники можно использовать для разведки пожаров на труднодоступных территориях или для орошения сельхозплощадей – возможностей много. Именно поэтому был создан отдельный нацпроект «Беспилотные авиационные системы», на реализацию которого в 2024 году запланировано порядка 45,5 млрд рублей бюджетных средств», – рассказал депутат.

В настоящий момент государство находится на стадии формирования единой систематизированной политики, направленной на развитие отрасли, отметил Антон Немкин. «Например, в отрасль постепенно внедряется модель регуляторной песочницы, которая давно показала свою эффективность в вопросе развития инноваций. Не так давно Правительство подписало постановление об эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем. Кроме того, Правительство планирует увеличить количество специалистов БАС до 1 млн человек. Речь идет, прежде всего, о подготовке квалицированных инженеров, включенных в практику еще на этапе обучения», – отметил эксперт.

Создание единого органа, контролирующего развитие отрасли, может ускорить ее развитие, считает депутат. «Когда отрасль курируется сразу несколькими ведомствами, мы можем столкнуться с увеличением темпов согласования единой стратегии развития. Единая организация, как минимум, нивелирует подобные риски», – считает эксперт.