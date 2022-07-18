В России снова начали продавать товары бренда Mango

140

Популярный онлайн-ретейлер Ozon начал продавать товары бренда Mango, который приостановил работу на российском рынке. Соответствующий раздел появился на официальном сайте указанного ретейлера.

Известно, что в каталоге интернет-магазина появились одежда, обувь, духи и аксессуары упомянутой марки, закрывшей магазины на территории страны в связи с ситуацией на Украине. Согласно информации на сайте, пользователи получили возможность купить изделия Mango как для взрослых, так и для детей.

В Ozon сообщили ТАСС, что представленная для реализации продукция — оригинальная, а все поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством России.