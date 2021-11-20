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В России с начала года сильнее всего подорожали продукты из борщевого набора – белокочанная капуста, картофель, свекла и морковь. Об этом "Вечерней Москве" рассказали в Росстате. Больше всего подорожала капуста – на 86%. Картофель вырос в цене на 50%, морковь и свекла – примерно на 30%, но рост цен коснулся не всех овощей.

В январе-октябре самое значительное снижение цен зафиксировано на свежие огурцы, яблоки, пшено, виноград и свежие грибы, уточнили в Росстате. Там отметили, что в 2021-ом существенно подорожало и куриное мясо – охлажденное и замороженное – на 26%, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com