В России призвали ограничить дилерские комиссии при продаже машин

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Национальный автомобильный союз (НАС) призвал ограничить размер дилерской комиссии при продаже машин в кредит. С такой просьбой организация обратилась к вице-премьеру России Денису Мантурову, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Центробанку. Об этом сообщают «Известия».

В НАС отметили, что большая часть автомобилей, как новых, так и с пробегом, приобретается в кредит. В среднем новое авто обходится в 3,13 миллиона рублей, подержанного — чуть более миллиона рублей.

Автомобильный союз отметил, что автокредиты становятся все дороже, но этому способствует не только повышение ключевой ставки Центробанка, но и комиссия за оформление займа у крупных автодилеров. Она может достигать девяти процентов от размера кредита.

При этом заем рассчитывается с учетом дополнительных продуктов и услуг на сотни тысяч рублей, что также увеличивает комиссию дилера, уточнил вице-президент НАС Антон Шапарин.

Он заявил, что навязывание дополнительных опций известно всей стране, хотя это нарушает закон «О защите прав потребителя». И введение штрафа в 40 тысяч рублей не решит проблему, дилеры заложат ее в сумму покупки в качестве еще одного «допа», добавил Шапарин.

Он призвал запретить установку любого оборудования и проведение работ до продажи автомобиля, эти услуги можно будет заказать после оплаты машины. Кроме того, следует ограничить предельный размер комиссии за автокредит у дилера, чтобы он составлял не более четырех процентов.

НАС предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за повторное навязывание дополнительных товаров и услуг, а за систематическое – вплоть до уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что автомобили в России резко подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля. С 1 августа рекомендованные розничные цены изменились у 127 комплектаций машин, пишет Лента.