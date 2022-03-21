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В России прекращаются продажи электроники в кредит и рассрочку

21 марта 2022 09:14
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В России прекращаются продажи электроники в кредит и рассрочку

Об отмене программ рассрочки, а в некоторых розничных сетях и продаж в кредит, «Известиям» рассказали сотрудники нескольких ритейлеров.

Корреспондент «Известий» на собственном опыте убедился — купить что-либо, расплатившись за товар позже, невозможно в монобрендовой сети Apple re:Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG).

В «М. Видео – Эльдорадо» рассрочки временно не действуют, сказала его представитель Валерия Андреева. В других розничных сетях не ответили на вопросы «Известий» или отказались от комментариев.

Рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, возможно, не вернутся в магазины электроники еще несколько лет, не исключает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Рассрочка — это, по сути, скрытая скидка, в сложившейся ситуации ни вендоры, ни розничные сети делать их не могут, иначе это приведет к еще большему росту цен на не охваченную промо-акциями бытовую технику и электронику, отмечает он.

«Что касается кредитов, то кое-где они сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать», — считает Муртазин.

Он уточнил, что покупать и без того подорожавшую технику в кредит с двухзначной процентной ставкой желающих окажется мало, и услуга будет не слишком популярной.

По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, ранее примерно 30% техники стоимостью более 50 тыс. рублей покупали в кредит и рассрочку. Теперь ее продажи как минимум не будут расти, отмечает он.

Правда, если ставка ЦБ со временем всё-таки снизится, и займы станут доступными, всё вернется на круги своя, считает Кравченко.

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