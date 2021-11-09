В России предложили ввести новые детские выплаты

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Часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) предлагается переводить на счета несовершеннолетних россиян, пишет RT со ссылкой на предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина.

«Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10 процентов от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет», — говорится в письме, которое он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Предполагается, что средствами россияне смогут воспользоваться до своего совершеннолетия. По мнению Петунина, новая мера позволит стимулировать рождаемость в стране, а также повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.

В правительстве, по информации издания, пока не отреагировали на инициативу, сообщает РИА Новости.