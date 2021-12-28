В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение

87

Наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС. С таким предложением к Минтруду и Минздраву выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает RT.

Детский омбудсмен указала, что порой поставленный ребенку сложный диагноз, либо проблемы со здоровьем, например, из-за несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, часто требует от семьи значительных финансовых затрат.

В таком случае, отметила она, вариантом финансовой поддержки родителей может стать наделение одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на подобные цели.

«В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса «ребёнок-инвалид», — говорится в тексте обращения.

С 1 января 2022 года в России увеличится число семей, имеющих право получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это станет возможным из-за изменения порядка расчета среднедушевого дохода. Более того, вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для ребенка.

Размер материнского капитала также увеличится. Согласно новым нормам закона, он будет рассчитываться по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Отмечается, что размер выплаты будет пересматриваться ежегодно 1 февраля, пишут "Известия".