В России появится база недобросовестных поставщиков

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Минпромторг прорабатывает вопрос создания базы недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции. В список могут попасть компании, которые нарушили КоАП и УК.

Некоторое время назад правительство поручило Минпромторгу проработать вопрос создания такой базы и определить источники ее финансирования. Предполагается, что база данных станет одним из проектов по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ до 2025 года.

В настоящий момент Минпромторг согласовывает идею создания базы с другими ведомствами, в том числе в вопросе структуры базы: перечень продукции, которая может войти и конкретная информация, которая должна быть внесена. «Для поставщиков не предусмотрено никаких последствий при попадании в базу данных. Такой черный список должен стать информационным ориентиром для добросовестных участников рынка, его цель — оздоровить конкурентную среду при обороте товаров на рынке», считают в Минпромторге.

В России проблема фальсификата все еще актуальна, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «И особенную актуальность, конечно, она приняла в результате ухода ряда западных компаний, которые прекратили официальные поставки в Россию. Но поскольку спрос на продукты остался

в дело вступил незаконопослушный бизнес, который позволяет себе незаконный ввоз как контрафакта, так и фальсификата. Напомню, что в 2022 году было выявлено порядка 7,1 млн контрафакта и порядка 10% фальсификата было зарегистрировано на рынке в целом. При этом незаконопослушный бизнес бьет как по обычным гражданам, так и по своим контрагентам. Например, в части поставок сырья», – пояснил Антон Немкин.

Предложенная база данных может эффективно сказаться на профилактике подобных нарушений, считает депутат. «С одной стороны, здесь сыграет фактор репутации. Когда все информация открыта, бизнес стремится быть максимально прозрачным, поскольку от этого зависит заключат с ним контракт или нет. Фактически будет стремиться не попасть в подобный список. С другой стороны, база данных позволит обезопасить законопослушных игроков от недобросовестных поставщиков. Иногда выходит так, что бизнес, играющий по правилам, попадает в неприятности именно из-за недобросовестных контрагентов», – подчеркнул Антон Немкин.

В настоящий момент идут дискуссии относительно того должна ли такая база быть только информационной или предполагать какие-либо реальные издержки для бизнеса, напомнил Антон Немкин. «Например, лишение доступа к госзакупкам или приостановление поставок на некоторый срок. Это, действительно, могло бы стать эффективной мерой в решении проблемы фальсификата и контрафакта. Но такие вещи, думаю, должен устанавливать только суд. Кроме того, необходимо нивелировать риск необоснованного попадания в список. Оптимальным вариантом для начала будет создание самой базы, мониторинг ее функционирования с точки зрения эффективности и выработка дальнейших шагов по развитию», – заключил парламентарий.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина