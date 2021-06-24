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В России подорожало масло, гречка и сахар

24 июня 2021 09:52
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В России подорожало масло, гречка и сахар

Яйца в России с 16 по 21 июня продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на сахар и подсолнечное масло замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на гречку, напротив, ускорился, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,12%, в том числе в 23 регионах - на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-3,5%. "В 32 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%", - говорится в сообщении Росстата. С 8 по 15 июня рост цен на сахар составил 0,32%, с начала года - 2,54%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,1% против 0,11% за предыдущий период (с начала года - на 5,02%). "В 25 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми субъектах - на 1-2,8%. В 34 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1%, в четырех субъектах - на 1,1-1,7%", - указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%. В 31 регионе цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-2,4%, "В 14 субъектах цены не изменились. В 27 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в пяти субъектах - на 1-2,1%", - добавляет Росстат. С 8 по 15 июня цены на курятину снизились на 0,02%, с начала года они повысились на 14,97%, пишет РИА Новости.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 3,05% (с 8 по 15 июня - на 4,41%, с начала года яйца подешевели на 5,01%). В 25 регионах цены снизились на 0,1-2,5%, в 34 - на 2,6-6%, в 13 - на 6,1-10,6%. "В трех субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 10 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-5,2%", - указывает Росстат.

Гречка с 16 по 21 июня выросла в цене на 0,51%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,33%, а с начала года цены поднялись на 8,98%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,3% (за предыдущий период - подешевела на 0,16%, рост с начала года - на 3,3%), черный хлеб на 0,14% (за предыдущий период - на 0,09%, с начала года - на 3,3%), макаронные изделия - на 0,14% (против снижения на 0,15%, с начала года цены выросли на 3,9%).

Вермишель выросла в цене на 0,24% (за предыдущий период цены снизились на 0,3%, рост с начала года - на 3,95%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,09% (неделей ранее - на 0,28%, рост с начала года - на 2,72%). Рис подешевел на 0,05% (неделей ранее он подорожал на 0,05%, рост цен с начала года - на 1,35%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период они выросли на 0,03%, с начала года - уменьшились на 2,58%).

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на морковь - на 10,8%, картофель - на 6,8%, капусту белокочанную - на 4,6%, яблоки - на 0,6%, лук репчатый - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 6%, помидоры - на 4,5%", - говорится в сообщении статистического ведомства.

С начала года к 21 июня картофель в России подорожал на 94,42%, капуста - на 75,33%, лук - на 40,89%. Морковь с начала года выросла в цене уже в 2,2 раза (на 124,55%), яблоки - на 7,87%, огурцы подешевели на 29,3%, помидоры - на 15,1%.

Теги: Росстат рост цен

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