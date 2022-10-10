В России определились с главными проектами по импортозамещению

119

Правительство России определилось с главными проектами по критическим направлениям в области импортозамещения. На них в период до 2030 года предполагается потратить 5,2 триллиона рублей. Из этих средств 2,3 триллиона будут выделены в виде льготных кредитов, а 2,9 триллиона предполагается получить от инвесторов. Об этом со ссылкой на первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова сообщают «Ведомости».

В сформированный пул вошли 162 основных проекта. Значительнее других представлена химическая промышленность — 54 проекта. Далее идут черная металлургия — 27 проектов, лесопромышленный комплекс — 18 проектов, железнодорожное машиностроение — 16 проектов, фармацевтическая промышленность — 12 проектов, автопром — 8 проектов.

Еще по пять проектов выделены для металлургии и строительно-дорожного машиностроения, по три проекта — для станкостроительной промышленности и тяжелого машиностроения, два проекта в авиапроме и три — в других отраслях экономики.

Все инициативы будут реализовываться на принципе офсетных контрактов. Так называется долгосрочный договор со встречными инвестиционными обязательствами, которые охватывают цепочку от производителя до потребителя.

Льготные кредиты бизнесу будут предоставлять на 10-15 лет под гарантии госкорпорации ВЭБ.РФ. Для их выдачи Минпромторг и Минфин запустят новую инвестиционную платформу, в рамках которой, в том числе, будет субсидироваться процентная ставка, пишет Лента.