В России определили регионы с самым высоким качеством жизни

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Самарская область в число лидеров не вошла.

На первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни за 2020 год поместили Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Об этом сообщают СМИ, пишет ФедералПресс.

«Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других регионов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится», – отмечают аналитики.

Последние строчки в рейтинге заняли Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесия. Первые и последние места в рейтинге остаются неизменными в течение нескольких лет.

Для распределения мест была разработана балльная система, которая учитывает 70 показателей жизни и социального благосостояния в регионе. В них входит уровень развития экономики, доходы населения и уровень безработицы, передает РИА «Новости»

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