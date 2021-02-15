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В России определили регионы с самым высоким качеством жизни

15 февраля 2021 12:59
95
В России определили регионы с самым высоким качеством жизни

Самарская область в число лидеров не вошла.

На первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни за 2020 год поместили Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Об этом сообщают СМИ, пишет ФедералПресс.

«Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других регионов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится», – отмечают аналитики.

Последние строчки в рейтинге заняли Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесия. Первые и последние места в рейтинге остаются неизменными в течение нескольких лет.

Для распределения мест была разработана балльная система, которая учитывает 70 показателей жизни и социального благосостояния в регионе. В них входит уровень развития экономики, доходы населения и уровень безработицы, передает РИА «Новости»

Фото: Pixabay.com

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Комментарии

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Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Новости Тольятти
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
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12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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