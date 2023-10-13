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В России недорогих вин из Италии и Испании скоро не будет

13 октября 2023 09:46
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В России недорогих вин из Италии и Испании скоро не будет

 Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин, однако замену ему составят бренды из Чили, Аргентины и ЮАР, заявили РИА Новости представители виноторговой компании Fort.

В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа.

"Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорого вина. В нем сейчас продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, и дальше в сегменте "до 500-700₽" скоро почти не останется импорта из основных стран - Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом", - заявил исполнительный директор Fort Александр Липилин.

В свою очередь, директор по импорту компании Дарья Сологуб отмечает, что вина из наиболее популярных стран (Италии, Испании и Франции, а также АвстралииСША и Новой Зеландии), на продукцию которых с 1 августа были введены пошлины, в недорогом сегменте сменятся на вина из Чили, Аргентины и ЮАР. "Чили всегда входила в пятерку стран, импортируемых в Россию, была №1 среди стран Нового Света и занимала достаточно большой объем рынка - порядка 4%", - отметила она.

В этом году урожай в Чили ожидают нормальным, поэтому глобальных причин для подорожания вина не предвидится, заметила эксперт.

Но, по ее словам, объем импорта в Россию из ЮАР и Аргентины был не так высок, как из Чили - порядка 2% и 1% соответственно, однако в ЮАР производят множество недорогих базовых вариантов и интересных в средней ценовой категории. Плюсом также является удобная логистика - доставка продукции занимает всего 35-40 дней, в отличие от Австралии, где срок поставки - от 90 дней.

"Интересным фактором может быть рост турецких вин, и он уже начался. Мы сейчас рассматриваем большое количество хороших по соотношению цена/качество турецких вин и видим интерес потребителя", - добавила Сологуб. При этом, говоря об отечественных винах, Липилин отметил, что динамика там различна - растут те производители, которые активно вкладываются в маркетинг и продвижение, организуют интересные акции, а те, кто менее активен, стагнирует.

 

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