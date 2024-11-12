В России не возникло предпосылок для устойчивого замедления инфляции

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В настоящее время в России не наблюдается значительных изменений в динамике роста потребительских цен, инфляция в годовом выражении продолжает оставаться на высоком уровне. О кризисной ситуации заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что за последние несколько месяцев в стране не возникло предпосылок для устойчивого замедления инфляции. «Пока это картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен», — посетовал Заботкин.

Об отсутствии весомых изменений в инфляционной динамике свидетельствуют статистические данные за последние два месяца, добавил зампред регулятора. «Значительного изменения инфляционной динамики пока усмотреть сложно», — заключил он.