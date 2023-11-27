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В России начнут выдавать больше льготных ипотек

27 ноября 2023 09:20
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В России начнут выдавать больше льготных ипотек

В России власти намерены увеличить лимиты выдач льготной ипотеки. По данным Минфина РФ, дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки и ростом спроса граждан на госпрограммы.

«В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Сейчас готовится соответствующее постановление», — передают заявление Минфина «Известия».

В газете уточнили, что в стране сильно вырос спрос на льготную ипотеку после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, уже в августе спрос россиян на госпрограммы достиг исторического максимума. Эксперт заявила, что лимиты банков уже на исходе, пишет Ура.ру.

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