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В России начались сложности с грузовыми контейнерами

14 апреля 2022 10:09
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В России начались сложности с контейнерами

Российский контейнерный рынок ожидает потери 37,5-66 процентов контейнерного парка. Как сообщает «Коммерсантъ», иностранные собственники — крупные международные линии — постепенно забирают их, уходя с российского рынка. При этом данные контейнеры использовались, в том числе, для перевозок внутри страны.

По оценкам участников рынка, потребуется заместить от 200 до 300 тысяч контейнеров, а в России можно произвести только 10 тысяч в год. На ушедшие линии приходится порядка трети контейнеров, по словам президента «Трансконтейнера» Александра Исурина, восполнить нехватку «наверное, не получится». Он видит два выхода из ситуации: общее падение перевозок и приход на рынок других компаний.

Однако для покупки в Китае потребуется порядка 1,4 миллиарда долларов. «Одномоментно такую сумму может мобилизовать либо крупная лизинговая компания, например ГТЛК, либо бюджет, либо закупочная процедура может быть организована при помощи РЭЦ, который из экспортного постепенно становится экспортно-импортным агентством», — прокомментировал гендиректор АО «Евросиб СПб — транспортные системы» Иван Атемасов.

В конце марта крупнейший перевозчик товаров — датская логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S — объявил об уходе из России. В компании добавили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По информации Maersk, в стране у компании находится около 50 тысяч контейнеров. Всего группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, а флот насчитывает 786 судов.

В целом российские перевозчики столкнулись с беспрецедентными проблемами. Уже имевшиеся трудности усугубились санкционным давлением, а также неопределенностью в применении ограничительных мер. Как говорил соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных, «логистика просто сломалась». По его словам, большинство ранее задействованных логистических маршрутов либо заблокированы, либо функционируют «в режиме высокой степени напряжения».

 

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