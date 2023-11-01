В России на полгода ввели запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

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С 1 ноября по 30 апреля вводится временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов, сообщило правительство.

Кроме того, решено приостановить вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка, передает РИА «Новости».

Такой шаг предпринят для увеличения загрузки российских аффинажных предприятий и роста налоговых поступлений. Ожидается, что подобные меры снизят «незаконные внешнеторговые операции».

Напомним, подобный запрет уже несколько раз вводился в России в 2022 и 2023 годах. Золото подорожало после сообщений об израильской операции в Газе. Еще весной сообщалось, что драгоценный металл активно скупают не только мировые центробанки, но и частные лица, пишет Взгляд.