В России может появиться товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald’s

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Роспатент пока не принял к рассмотрению заявку компании "Русское поле - логистик" на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня" с перевернутой буквой "В", похожей на логотип американской сети McDonald’s. Об этом ТАСС сообщили в Роспатенте.

Соответствующую заявку компания подала в Роспатент 12 марта. По информации ведомства, заявка находится на стадии формальной экспертизы.

Согласно заявке, компания намерена зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг. Туда входят закусочные, кафе, рестораны, услуги баров, столовых, а также услуги по приготовлению блюд и их доставке.

Компания "Русское поле - логистик" входит в группу Ruspole Brands, выпускающую овощные консервы под торговой маркой "Дядя Ваня".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС