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В России могут выпустить меньше ржаного хлеба

30 сентября 2023 09:09
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В России могут выпустить меньше ржаного хлеба

В России урожай ржи в 2023 году составит 1,8 млн т, есть вероятность, что в результате ржаного хлеба может быть выпущено меньше, чем обычно, считает президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Он напомнил, что бородинский хлеб стоит дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба за счёт стоимости сырья.

Его слова приводит Интерфакс.

«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1—3 классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объёма — рожь 3 класса», — сказал он на брифинге.

По его словам, «ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной», пишет РТ.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет — я использую такой термин — псевдореликтом», — добавил Свириденко.

 

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