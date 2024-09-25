В России могут проиндексировать выплаты по программе "Земский учитель"

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Из-за возросшей на 44% инфляции фактически наполовину обесценились выплаты по программе "Земский учитель", сообщила в эфире "Радио России" первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"), пишет Смотрим.

Лантратова предложила проиндексировать выплаты по программе "Земский учитель" на уровень инфляции за 2020-2024 годы.

"С момента запуска программы в 20 году инфляция составила 44%, и это официальные данные Росстата. Фактически наполовину обесценились выплаты по программе – 1 млн рублей для земских учителей по России и 2 млн рублей для земских учителей в Дальневосточном округ. Поэтому программа стала терять свою привлекательность, почему и пишут об этом эксперты", – сказала парламентарий.

По ее словам, нужно также продолжить ежегодную индексацию выплат.

"Необходимо повысить выплаты с 1 до 2 млн рублей участникам программы, которые работают в районах российской арктической зоны и крайнего севера. И также рассмотреть возможности использования системы повышающих коэффициентов для тех регионов, где наблюдается наибольший дефицит в сельских школах. Коэффициенты могут составлять от 1,1 до 2 величины выплат", – продолжила она.

Лантарова выразила надежду, что в будущем "введут субсидии на строительство жилья или погашение ипотеки тем педагогам, которые готовы работать по программе от 10 до 15 лет".