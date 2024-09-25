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В России могут проиндексировать выплаты по программе "Земский учитель"

25 сентября 2024 09:09
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В России могут проиндексировать выплаты по программе "Земский учитель"

Из-за возросшей на 44% инфляции фактически наполовину обесценились выплаты по программе "Земский учитель", сообщила в эфире "Радио России" первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"), пишет Смотрим.

Лантратова предложила проиндексировать выплаты по программе "Земский учитель" на уровень инфляции за 2020-2024 годы.

"С момента запуска программы в 20 году инфляция составила 44%, и это официальные данные Росстата. Фактически наполовину обесценились выплаты по программе – 1 млн рублей для земских учителей по России и 2 млн рублей для земских учителей в Дальневосточном округ. Поэтому программа стала терять свою привлекательность, почему и пишут об этом эксперты", – сказала парламентарий.

По ее словам, нужно также продолжить ежегодную индексацию выплат.

"Необходимо повысить выплаты с 1 до 2 млн рублей участникам программы, которые работают в районах российской арктической зоны и крайнего севера. И также рассмотреть возможности использования системы повышающих коэффициентов для тех регионов, где наблюдается наибольший дефицит в сельских школах. Коэффициенты могут составлять от 1,1 до 2 величины выплат", – продолжила она.

Лантарова выразила надежду, что в будущем "введут субсидии на строительство жилья или погашение ипотеки тем педагогам, которые готовы работать по программе от 10 до 15 лет".

"Так мы не только по факту привлечем педагогов на время, но мы сможем помочь им закрепиться в селе, создать условия, от которых они не смогут потом отказаться", – пояснила парламентарий.

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