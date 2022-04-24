В России могут наладить производство каменной бумаги

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Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу хотят производить в России — проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" этим летом, сообщил РИА Новости автор этой инициативы экономист Алексей Елсуков.

Уточняется, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", - заявил Елсуков.

По его словам, сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Наработки есть и в Узбекистане, где также много известняка, кроме того, о схожих проектах сообщала Турция.