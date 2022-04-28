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В России хотят повысить минимальный размера оплаты труда

28 апреля 2022 09:29
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В России хотят повысить минимальный размера оплаты труда

В России запланировали повысить минимальный размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум (ПМ). Об этом со ссылкой на источники пишут «Известия».

По информации источника издания, МРОТ и ПМ хотят проиндексировать на 9 процентов. При этом другой источник заявил о диапазоне от 8 до 10 процентов, который рассматривает профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ — 12 654 рубля. При повышении на 9 процентов они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

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