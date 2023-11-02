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В России хотят пересмотреть систему тарифов на электричество для населения

2 ноября 2023 10:48
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В России хотят пересмотреть систему тарифов на электричество для населения

Правительство страны намеревается побудить регионы пересмотреть систему тарифов для населения.

Власти России собираются вынудить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Предполагается, что изменения грядут уже с 1 января 2024 года. Мол, если регионы хотят увеличить платёж бизнеса за снижение тарифов для населения, то придётся вводить перемены. Не коснётся это только тех субъектов страны, что решат субсидировать тариф для населения из собственного бюджета.

Итак, что же нас ждёт. Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения. То есть ставка тарифа будет увеличиваться при росте потребления, пишет "Коммерсантъ".

При этом уровень субсидии можно будет индексировать как на уровень инфляции, так и на коэффициент прироста объёмов потребления энергии населением.

Известно, что за данную инициативу выступает Минэнерго. А вот аналитики сомневаются в эффективности меры. По их мнению, регионы станут выполнять требование формально, не увеличивая тарифы для населения. По задумке властей же, тарифы для населения будут устанавливать с учётом ограничения предельных уровней. А конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы, за которыми присмотрит ФАС.

Напомним, в настоящее время тарифы на электроэнергию для населения России искусственно сдерживают, чтобы они были ниже экономически обоснованного уровня. Для этого часть нагрузки регулятор переносит в тариф для промышленности, пишет Царьград.

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Комментарии

2 ноября 2023 11:35
Гость
Повышение цен на все уже состоялось и продолжается, населению уже сложно, продуктовой потребление снизилось. Люди экономят на едет, чтобы купить лекарства и заплатить за ЖКХ, продыха нет. Повышайте налоги на богатых, кто получает по 5 млн в день. Сколько можно с людей... Все стратегические отрасли должны принадлежать государству...
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