В России хотят дать право регионам запрещать продажу вейпов

115

Российские регионы могут получить право на полный запрет продажи вейпов. Это следует из проекта заключения комитета-соисполнителя на законопроект о лицензировании деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией.

«Комитет считает возможным при доработке законопроекта рассмотреть вопрос о возможности наделения субъектов РФ правом устанавливать дополнительных ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, включая введение полного запрета на реализацию такой продукции на территории соответствующего субъекта РФ», — указано в документе. Его приводит РИА Новости.

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, доля нелегальной продукции на рынке, в том числе вейпов, составляет 60%. Предложенный механизм лицензирования позволит вывести из оборота никотиносодержащую продукцию.