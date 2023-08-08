В России допустили компенсацию семейным парам трети расходов на съем жилья

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Крупные российские риелторские компании обратились в правительство РФ с предложением субсидировать аренду жилья молодыми супругами. Об этом пишет газета «Известия».

Письмо направлено в Кабмин. По задумке, поддержку от государства получат те, кто состоит в официальном браке более трех лет. Размер субсидии должен составить 30 процентов. Как указано в публикации, ограничений по возрасту нет.

При этом компенсировать треть расходов за съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога. Также для таких семей допускается изменение размера налоговой ставки.

Эксперты считают, что рождаемость должна повыситься. Как уточнил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, воспользовавшиеся субсидией семьи смогут жить отдельно от родителей и ближе к месту работы. Кроме того, они смогут быстрее накопить на ипотеку.

В июле в Совфеде захотели обязать правительство России компенсировать молодежи стоимость аренды жилья. Сообщалось, что мера коснется семей с детьми, в которых супруги не достигли 35-летнего возраста, пишет Лента.