Я нашел ошибку
Главные новости:
труд медиков будет оплачиваться по новой системе с 2025 года
Труд медиков будет оплачиваться по новой системе с 2025 года
Танцы, обряды и сказания народов России защитят законом
В Самарской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Один день с ППСП»
В Самарской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Один день с ППСП»
Пенсионер в Самаре подарил мошенникам 1 млн рублей
Пенсионер в Самаре подарил мошенникам 1 млн рублей
В России допустили компенсацию семейным парам трети расходов на съем жилья
В России допустили компенсацию семейным парам трети расходов на съем жилья
В Самаре пройдет второй маркет-фестиваль продукции местных дизайнеров
В Самаре пройдет второй маркет-фестиваль продукции местных дизайнеров
В Самарской области реализуются программы по жилищному строительству и обеспечению жильем льготных категорий граждан
В Самарской области реализуются программы по жилищному строительству и обеспечению жильем льготных категорий граждан
Ребята из Самарской области примут участие в детском культурном форуме
Ребята из Самарской области примут участие в детском культурном форуме
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.57
1.76
EUR 106.05
2.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России допустили компенсацию семейным парам трети расходов на съем жилья

8 августа 2023 09:49
92
В России допустили компенсацию семейным парам трети расходов на съем жилья

Крупные российские риелторские компании обратились в правительство РФ с предложением субсидировать аренду жилья молодыми супругами. Об этом пишет газета «Известия».

Письмо направлено в Кабмин. По задумке, поддержку от государства получат те, кто состоит в официальном браке более трех лет. Размер субсидии должен составить 30 процентов. Как указано в публикации, ограничений по возрасту нет.

При этом компенсировать треть расходов за съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога. Также для таких семей допускается изменение размера налоговой ставки.

Эксперты считают, что рождаемость должна повыситься. Как уточнил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, воспользовавшиеся субсидией семьи смогут жить отдельно от родителей и ближе к месту работы. Кроме того, они смогут быстрее накопить на ипотеку.

В июле в Совфеде захотели обязать правительство России компенсировать молодежи стоимость аренды жилья. Сообщалось, что мера коснется семей с детьми, в которых супруги не достигли 35-летнего возраста, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
376
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
7 августа 2023  16:53
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
562
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
7 августа 2023  11:03
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
583
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
6 августа 2023  10:37
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
686
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
4 августа 2023  17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
1016
Весь список