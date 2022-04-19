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В РФ задумались над выпуском деталей для иностранных лайнеров

19 апреля 2022 09:32
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в РФ задумались над выпуском деталей для иностранных лайнеров

Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus.

Для этого ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей, следует из письма замглавы ведомства Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику. Росавиация по поручению последнего уже направила в компании такую просьбу. Запрашиваемые сведения нужны, чтобы оценить, возможно ли производить детали в РФ и целесообразно ли это, указал Олег Бочаров. Эксперты считают, что для начала необходимо определить перечень первостепенных расходных материалов для лайнеров, например масляных фильтров, которые необходимо менять каждые 700 часов налета, пишут "Известия".

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