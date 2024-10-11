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В РФ усложнили сделки по продаже активов иностранцами

11 октября 2024 09:10
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В РФ усложнили сделки по продаже активов иностранцами

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранными гражданами активов в РФ повысили с 50 до 60%, также увеличили взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости. Сделки дороже 50 млрд рублей должны быть одобрены президентом, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Как сообщили РБК собеседники, такое решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Так, по их словам, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% - в течение года и еще 5% - в течение двух лет. Эту информацию РБК подтвердил глава адвокатской коллегии "Николаев и партнеры" Юрий Николаев.

Власти также изменили размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при таких сделках. Теперь вместо 50% от своей настоящей цены скидка будет составлять минимум 60% (сам актив, таким образом, можно продать только за 40% от оценки). Кроме того, сделки, стоимость которых превышает 50 млрд рублей, должны совершаться только с согласия президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

"Также планируются изменения в законодательстве, касающиеся вывода средств за границу в виде займов и дивидендов", - добавил Николаев РБК.

 

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