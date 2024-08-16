В РФ создали Агентство по продвижению российской рыбной продукции

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Специальную автономную некоммерческую организацию, которая будет заниматься продвижением российской рыбной продукции, создало Росрыболовство. Его учредитель – Главрыбвод. Гендиректор – Георгий Решетников.

"Агентство по продвижению российской рыбной продукции" будет изучать потребительские предпочтения, проводить информационные кампании, тематические мероприятия, оказывать поддержку участникам рынка.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести меры по продвижению отечественной рыбной продукции в октябре 2023 года. Цель мероприятий – увеличить внутреннее потребление рыбы, обеспечить реализацию продукта. Для этого весной этого года Минсельхозом и Росрыболовством была разработана "дорожная карта".

В России потребление рыбы и морепродуктов уже несколько лет находится в стагнации. При норме в 28 кг житель нашей страны в среднем употребляет от 15 кг до 22 кг, пишет Смотрим.