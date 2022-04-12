В РФ предложили меры для борьбы с необоснованно завышающими цены торговыми сетями

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в котором указал на необходимость ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость, а также игнорируют требования надзорных органов, передает RT.

Автор инициативы заявил, что ему поступает много обращений о фактах необоснованного роста розничных цен на разные группы товаров. По его словам, речь идет о продукции в сегменте бытовой техники и электроники, а также об отдельных наименованиях продовольственных товаров.

Как указал законодатель, для ряда видов товаров увеличение стоимости обосновано, но не для товаров отечественного производства, которые не связаны с импортным сектором или валютными колебаниями.

По его мнению, в таком случае взлет цен можно объяснить только «недобросовестными действиями» части российского бизнеса и сетевых магазинов, пишет Газета.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении принципа государственного регулирования наценок на розничные товары в тех сетевых и иных крупных ретейлерах, которые систематически игнорируют требования надзорных органов о необоснованном завышении стоимости, создавая искусственный дефицит и нервную обстановку на потребительском рынке страны», — сказано в послании Крупника.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране достаточно запасов продуктов.