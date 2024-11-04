в РФ могут отказаться от чеканки мелких монет

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Центральный банк России рассматривает вопрос об отказе от чеканки мелких монет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, мелкие монеты не пользуются спросом среди населения, что ставит под вопрос их дальнейшее производство.

«Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — заявил Аксаков РИА Новости. Он также отметил важность сохранения рубля как национальной валюты в обороте, включая единичные монеты. Депутат подчеркнул, что Центральный банк активно контролирует ситуацию и обеспечивает стабильность национальной валюты, проводя строгую денежно-кредитную политику.

Согласно информации, предоставленной Банком России, к 1 октября текущего года в стране насчитывается 72,8 миллиарда монет, что на 1,2% больше, чем в прошлом году. В расчете на одного жителя России приходится приблизительно 500 металлических денежных единиц.