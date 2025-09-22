Я нашел ошибку
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
В регионе расширены меры поддержки предприятий автокомпонентной отрасли

22 сентября 2025 14:10
154
В новой редакции программы ключевым изменением стало расширение целей финансирования.

Региональным Фондом развития промышленности Самарской области внесены изменения в программу «Автокомпоненты», которые направлены на расширение мер доступности финансовых мер поддержки для предприятий автокомпонентной отрасли, а также поддержку участников Специальной военной операции.

В новой редакции программы ключевым изменением стало расширение целей финансирования. Помимо приобретения оснастки, предприятия теперь могут направлять получаемые средства на пополнение оборотных средств для бесперебойной закупки сырья, материалов и комплектующих, необходимых для кооперации с крупными автопроизводителями.

Объем финансирования составляет от 5 до 15 млн рублей, при этом для участников промышленных кластеров максимальная сумма займа увеличена до 20 млн рублей. Срок возврата займа — до двух лет с предоставлением льготного периода по выплате основного долга на первые шесть месяцев. Обязательным условием для получения займа на пополнение оборотных средств является предоставление банковской гарантии.

 «Особое внимание в новой программе уделено поддержке тех, кто вернулся к мирной жизни после участия в СВО. За каждого трудоустроенного участника СВО или ветерана боевых действий, получившего этот статус после 22 февраля 2022 года, процентная ставка по займу будет снижена на 0,2% годовых. В итоге, ставка может уменьшиться до символического 1% годовых», — прокомментировала руководитель Регионального Фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

Также для предприятий, входящих в состав промышленных кластеров, упрощены требования к участию: снято условие об обязательном нахождении специализированной организации кластера на территории Самарской области. Данная мера позволит привлечь к участию в программе компании, участвующие в межрегиональных кооперационных проектах.

«Мы понимаем, как важно поддерживать наши предприятия в непростое время. Расширенная программа «Автокомпоненты» – это конкретный шаг навстречу бизнесу, который поможет сохранить рабочие места, стимулировать производство и внести вклад в развитие экономики Самарской области», — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Региональный Фонд развития промышленности Самарской области является институтом развития, обеспечивающим предоставление финансовой поддержки промышленным предприятиям региона на льготных условиях для реализации проектов по модернизации и повышению конкурентоспособности.

Автомобильная промышленность сегодня обеспечивает более 20% промышленного производства в Самарской области и занятость порядка 60 тысяч жителей. Глава региона Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета при президенте РФ по направлению  «Промышленность» неоднократно подчеркивал важность опережающего развития отрасли и ее приоритетную поддержку со стороны правительства региона.

 

Фото:   минпромторг Самарской области

Теги: Самара

В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
519
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
480
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
723
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
729
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
495
