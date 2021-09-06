В регионе наметилась позитивная динамика инвестиций в основной капитал

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В Самарской области зафиксирован самый высокий темп роста инвестиций в основной капитал за последние 10 лет. По итогам первого полугодия 2021 года рост инвестиций в сопоставимых ценах составил 132,7% (125,8 млрд. рублей), что выше чем по Приволжскому федеральному округу (104,3%) и в целом по стране (107,3%).

Самарскую область выбирают российские и зарубежные компании, здесь создаются высокотехнологичные предприятия, успешно развиваются инвестиционные площадки, создаются новые рабочие места. Под контролем главы региона в Самарской области реализуется более 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 1,2 трлн. рублей. По итогам прошлого года было создано 10 тыс. новых рабочих мест, в текущем году областные власти планируют превысить этот показатель.

Важно отметить, что именно команде Самарской области федеральное правительство доверило строительство Волжского моста, которое имеет огромное значение не только для Самарской области, но и для России в целом, для развития международного сотрудничества. Проект по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу реализуется под патронатом Президента страны Владимира Путина. В 2018 году на личной встрече с главой государства, губернатору Дмитрию Азарову удалось доказать необходимость прохождения трассы ЕЗК через Самарскую область и заручиться поддержкой президента. Маршрут был скорректирован, хотя это потребовано внесения изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

Сегодня обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу – крупнейший в стране проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Он уже получил высокую оценку Организацией Объединенных Наций и победил в номинации «Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог» национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра».

«Опережающее экономическое развитие и те социальные решения, которые мы принимаем, не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики», - отмечал в своем Послании Дмитрий Азаров.

По целому ряду видов экономической деятельности, среди которых химическая промышленность, автомобилестроение, производство лекарств и медицинских изделий, транспортировка и хранение, сельское хозяйство Самарской области удалось достичь и даже значительно превысить допандемийные значения показателей по привлечению инвестиций.

«Это демонстрирует инвестиционную активность действующих игроков рынка, которые вкладываются в обновление своего оборудования, наращивают объемы выпускаемой продукции, строят новые производственные мощности. Рост инвестиций в основной капитал говорит и о доверии новых инвесторов, выбирающих наш регион для запуска своих предприятий. Команда областного правительства во главе с Губернатором в ежедневном режиме работает над формированием комфортного делового и инвестиционного климата, и эти усилия приносят хорошие результаты», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.