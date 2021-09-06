В регионе наметилась позитивная динамика инвестиций в основной капитал

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка посвящена 435-летней годовщине основания Самары и истории празднования этого знаменательного события.
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сейчас она находится в СИЗО.
В Белоруссии по статье о клевете на президента Александра Лукашенко задержали россиянку
В Самаре в этом году в суды направлено 343 административных материала в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте.
Масочный режим в общественных местах – одна из важных мер снижающая риски заражения коронавирусом
Они не только более надёжны, но и безопасны. 
«РКС-Самара»: водопроводные «мини-колодцы» - коверы  идут на смену привычным 
80% от них - мужчины.
Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте  
Сильнодействующее вещество – сибутрамин весом 85,66 грамм выявили в посылке из Казахстана.
Самарские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза опасного препарата для похудения
"В последние недели предприятие было вынуждено, к сожалению, останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих."
Дмитрий Азаров обсудил поставку комплектующих на АВТОВАЗ с руководством «Роберт Бош Самара»
Встреча завершилась победой «Крыльев» со счетом 4:1.
Обзор матча «Урал» – «Крылья Советов»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.95
0.1
EUR 86.57
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В регионе наметилась позитивная динамика инвестиций в основной капитал

6 сентября 2021 14:31
156
Самарскую область выбирают российские и зарубежные компании.

В Самарской области зафиксирован самый высокий темп роста инвестиций в основной капитал за последние 10 лет. По итогам первого полугодия 2021 года рост инвестиций в сопоставимых ценах составил 132,7% (125,8 млрд. рублей), что выше чем по Приволжскому федеральному округу (104,3%) и в целом по стране (107,3%).  

Самарскую область выбирают российские и зарубежные компании, здесь создаются высокотехнологичные предприятия, успешно развиваются инвестиционные площадки, создаются новые рабочие места. Под контролем главы региона в Самарской области реализуется более 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 1,2 трлн. рублей.  По итогам прошлого года было создано 10 тыс. новых рабочих мест, в текущем году областные власти планируют превысить этот показатель.   

Важно отметить, что именно команде Самарской области федеральное правительство доверило строительство Волжского моста, которое имеет огромное значение не только для Самарской области, но и для России в целом, для развития международного сотрудничества. Проект по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу реализуется под патронатом Президента страны Владимира Путина. В 2018 году на личной встрече с главой государства, губернатору Дмитрию Азарову удалось доказать необходимость прохождения трассы ЕЗК через Самарскую область и заручиться поддержкой президента. Маршрут был скорректирован, хотя это потребовано внесения изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

Сегодня обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу – крупнейший в стране проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Он уже получил высокую оценку Организацией Объединенных Наций и победил в номинации «Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог» национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра».

«Опережающее экономическое развитие и те социальные решения, которые мы принимаем, не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики», - отмечал в своем Послании Дмитрий Азаров.   

По целому ряду видов экономической деятельности, среди которых химическая промышленность, автомобилестроение, производство лекарств и медицинских изделий, транспортировка и хранение, сельское хозяйство Самарской области удалось достичь и даже значительно превысить допандемийные значения показателей по привлечению инвестиций.

«Это демонстрирует инвестиционную активность действующих игроков рынка, которые вкладываются в обновление своего оборудования, наращивают объемы выпускаемой продукции, строят новые производственные мощности. Рост инвестиций в основной капитал говорит и о доверии новых инвесторов, выбирающих наш регион для запуска своих предприятий. Команда областного правительства во главе с Губернатором в ежедневном режиме работает над формированием комфортного делового и инвестиционного климата, и эти усилия приносят хорошие результаты», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
6 сентября 2021  13:51
Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио
180
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
6 сентября 2021  13:09
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
287
6 сентября 2021  11:32
Сентябрь приготовил метеозависимым два серьезных испытания, предупреждают самарские медики
134
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
6 сентября 2021  11:00
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
307
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
6 сентября 2021  10:55
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
281
Весь список