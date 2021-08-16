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В «Преображенке» запустили производство пазлов, экспортируемых в 101 страну мира

16 августа 2021 19:04
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ООО «ВЭЛТ» развивает массовое производство по созданию пазлов.

16 августа министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил индустриальный парк «Преображенка». Глава областного минэка осмотрел площадку, выделенную под вторую очередь промпарка. В планах – начать подготовительные работы для создания необходимой инфраструкуры уже в этом году, а в следующем – приступить к непосредственному этапу строительства. 

В «Преображенке-1» резидент ООО «ВЭЛТ» развивает массовое производство по созданию пазлов. Инновационное высокотехнологичное экспортно-ориентированное производство, созданное в 2014 году, выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки.

Как рассказал собственник предприятия Даниил Рахмаков, продукция, компании поставляется в 101 страну мира: США, Канаду, страны Западной Европы и Ближнего Востока, Японии, Австралии. 

«Новое предприятие способно выпускать до 35% общемирового рынка деревянных пазлов и декоративных карт. Производственные мощности нового производства способны производить до 250 000 единиц различной продукции в месяц. На предприятии работает 180 человек. Но мы планируем расширяться, поэтому до конца года будет создано еще 70 рабочих мест, а всего мы сможем трудоустроить 450 человек, - отметил Даниил Рахмаков. – Мы рассматривали разные регионы, но в Самарской области наиболее удачно сходятся все транспортно-логистические возможности. Также хочу отметить высокое качество производственного корпуса, в котором мы очень комфортно расположились. С поддержкой региона мы запустили свое предприятие буквально за полгода», - добавил руководитель ООО «ВЭЛТ». 

Производственные корпуса для крупных арендаторов и небольших компаний в промпарке возводит ООО «Самаратрансавто- 2000». Сейчас резидент заканчивает строительные работы в 12 корпусе и уже приступил к строительству 13-го. Помещения под будущую аренду отвечают самым высоким требованиям к складским помещениям. 

Дмитрий Богданов также посетил несколько логистических центров и обсудил с руководством промпарка и резидентами планы по развитию площадки. «Регион развивается, недавно мы запустили строительство логистического комплекса компании ОЗОН. Не хочу предвосхищать события, но целый ряд компаний с похожими проектами очень сильно заинтересован в том, чтобы реализовать свой проект в Самарской области. Интерес со стороны бизнеса есть, и он должен быть подкреплен идеальными условиями для инвесторов: готовыми земельными участками и инфраструктурой, предоставлением налоговых льгот, удобной логистикой», - перечислил министр преимущества Самарской области для частных компаний.

 

16.08.21

Теги: Преображенка производство пазлов

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