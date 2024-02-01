В предновогодний месяц объемы кредитования россиян выросли всего на 2%

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Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в декабре 2023 года.

По сравнению с ноябрем прошлого года объемы кредитования в декабре выросли на 2%, а количество выдач кредитов сократилось на 7%. Всего за месяц было выдано 5,51 млн кредитов на 1,92 трлн руб., месяцем ранее – 5,90 млн кредитов на 1,89 трлн руб. Средний чек по всем типам кредитов в декабре увеличился на 9%: с 320 до 349 тыс. руб. В годовом отношении объемы кредитования увеличились на 1%, а количество выдач, наоборот, сократилось на 1%. В декабре 2022 года было выдано 5,56 млн кредитов на 1,90 трлн руб. Средний чек по всем типам кредитов за год вырос на 2%: с 342 тыс. руб. В декабре 2023 г. срок кредитования составил в среднем 50 мес., в ноябре – 44 мес., годом ранее – 46 мес.

Ипотечным кредитам традиционно принадлежит наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств. В декабре прошлого года этот сегмент занял 53% от общего объема выдач, кредиты наличными – 25%, кредитные карты – 15%, автокредиты – 5% и POS-кредиты – 2%.

По объемам кредитования в пятерку регионов-лидеров вошли: Москва – 375,85 тыс. кредитов на 220,48 млрд руб., Московская обл. – 313,11 тыс. кредитов на 146,31 млрд руб., Санкт-Петербург – 198,05 тыс. кредитов на 103,92 млрд руб., Краснодарский край – 236,95 тыс. кредитов на 82,86 млрд руб. и Татарстан – 155,83 тыс. кредитов на 64,51 млрд руб.