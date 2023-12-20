В преддверии Нового года цены на популярные ноутбуки выросли на 7–10%

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Согласно экспертам Fplus, средняя цена на ноутбуки наиболее популярных брендов в декабре выросла на 10% по сравнению с аналогичным показателем других месяцев 2023 года. Так, к началу первого зимнего месяца стоимость устройств увеличилась с 60,7 тыс. до 65,6–66 тыс. руб. При этом на фоне роста цен на импортную продукцию выросли продажи отечественных компьютеров на 35–40%.

Информацию о росте цен подтвердил редактор технологического портала Ferra.ru Евгений Харитонов. Согласно данным эксперта, по сравнению с сентябрем-октябрем 2023 года цены увеличились на 10–15%, но не по всем брендам.

Сильнее всего подорожали ноутбуки бренда Apple, стоимость которых выросла на 40–50%. Цены на игровой бренд MSI также выросли на 30–45%. Один из популярных ноутбуков Huawei Matebook D15 также продемонстрировал рост на 20%.

При этом, по данным экспертов Fplus, средняя цена на ноутбуки за весь год незначительно снизилась – с 62,3 тыс. до 60,7 тыс. руб. Это объясняется уходом более дорогих брендов и выходом на российский рынок новых китайских марок. Напомним, что количество продаж популярных ранее брендов Lenovo год к году упало на 51%, а HP – на 84%.

В преддверии любых праздников продавец старается завысить ценник из-за повышенного спроса на товары, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Новый год в этом смысле стоит “особняком”, поскольку каждый житель нашей страны старается купить подарок своим близким людям. Однако мы должны фиксировать необоснованный рост цен. У Федеральной антимонопольной службы есть эффективный инструментарий, чтобы выявлять подобные нарушения. Одно дело, когда цена растет из-за повышенного спроса: в случае, если такой рост не произойдет, мы столкнемся с дефицитом. Но другое дело, когда продукции хватает и продавец поднимает цену исключительно для получения большей прибыли», – считает депутат.

Однако и в росте цен можно разглядеть положительные тенденции, отметил депутат. «Я имею в виду повышение спроса на наши отечественные разработки. То, что потребитель постепенно начинает обращать внимание на них, – хороший сигнал. В том числе не боится покупать ноутбуки без предустановленной ОС. В России есть колоссальный запрос на ноутбуки среднего ценового сегмента, что, например, понимают китайские производители. Поэтому отечественные разработчики должны внимательно сосредоточиться на этом направлении», – заключил парламентарий.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина