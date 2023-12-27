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В Правительстве Самарской области обсудили исполнение регионального бюджета

27 декабря 2023 13:21
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В Правительстве Самарской области обсудили исполнение регионального бюджета

Во вторник, 26 декабря 2023 года, в Правительстве Самарской области состоялось заключительное в текущем году оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами ряда муниципальных образований. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова совещание провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Участники совещания обсудили оперативную ситуацию на территории губернии, ход реализации региональных составляющих национальных проектов, исполнение областного бюджета.

В начале совещания доклад об обстановке на территории региона представил и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов. Он отметил, что за прошедшую неделю на территории области не произошло чрезвычайных ситуаций. Было зафиксировано два случая нарушения условий жизнеобеспечения населения, связанных с отключением теплоснабжения потребителей в Кировском районе городского округа Самара и газоснабжения потребителей в четырех населенных пунктах муниципального района Красноярский. Технологические инциденты были устранены в течение 12 часов.

Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу, на реках губернии продолжается процесс ледообразования. Текущий уровень воды реки Волга у города Самара составляет 28,26 мБС. 20 декабря произошло происшествие на воде, спасен человек.

Об исполнении областного бюджета по состоянию на конец года доложил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. Так, исполнение доходной части областного бюджета, по оперативным данным на 25 января, составило более 266,2 млрд. рублей, или 105,6% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 108,3%, безвозмездные поступления областного бюджета - 95,7% от годовых плановых показателей. Общая сумма расходов областного бюджета по исполнению платежных документов на ту же дату составила свыше 261,1 млрд. рублей.

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