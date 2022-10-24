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В Правительстве Самарской области готовят планы по развитию систем мелиорации

24 октября 2022 10:59
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В Правительстве Самарской области готовят планы по развитию систем мелиорации

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реконструкции Куйбышевского обводнительно-оросительного канала и других мелиоративных систем региона.
В совещании приняли участие директор ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Дмитрий Полулях и заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Афанасьев, а также сотрудники ведомств.

Участники совещания обсудили планы по восстановлению оросительных систем Самарской области. Сегодня в регионе действуют 27 оросительных систем, 19 из них находятся в федеральной собственности. Некоторые каналы и насосные станции нуждаются в серьезной реконструкции. Региональный минсельхоз проводит оценку экономической эффективности восстановления каждой из них. Необходимость реновации Спасской оросительной системы, крупнейшего Куйбышевского обводнительно-оросительного канала, Жигулевской оросительной системы и ряда насосных станций уже подтверждена. В настоящее время в бюджете Российской Федерации заложены средства на реконструкцию Спасской оросительной системы – 1,2 миллиарда рублей. На очереди – Куйбышевская оросительная система.

«У Самарской области есть возможность сделать рывок для создания крупных оросительных систем. Для этого необходимы два условия – возможность и желание сельхозтоваропроизводителей и поддержка федерального центра. И то, и другое у нас есть. Если мы эти возможности реализуем, то в ближайшие 5-6 лет только по Куйбышевскому оросительному каналу мы сможем добавить 60 тысяч гектаров орошаемых земель», – отметил руководитель «Саратовмелиоводхоза».
Куйбышевский обводнительно-оросительный канал – крупнейшее сооружение, которое строилось ударными темпами в советские годы, чтобы в полной мере использовать потенциал плодородных земель юга нашего региона, а также нескольких районов соседней Оренбургской области. Протяженность канала, по первоначальному плану, должна была составлять 475 км, было построено более 150 км. Система включает в себя наливные водохранилища, насосные станции, орошаемые участки полей. Канал проходит по территориям пяти муниципальных районов: Безенчукского, Красноармейского, Приволжского, Большеглушицкого и Пестравского. Сейчас возможности крупнейшего гидротехнического сооружения задействованы на 25%.

«Мы договорились с Правительством Самарской области о совместных усилиях по увеличению объемов орошаемых земель, восстановлению мелиоративных систем по всей Самарской области, о том, чтобы Куйбышевский оросительный канал заработал на полную мощность. Для сравнения – соя на богарных землях дает урожай в 14-15 центнеров с гектара, а на орошаемых землях – 30-45 центнеров с гектара. Разница есть, и за эту программу сельхозтоваропроизводитель голосует рублем. А наша задача – помочь накормить страну и обеспечить продовольственную безопасность», – отметил, подводя итоги встречи, Дмитрий Полулях.

Сельхозпроизводители Самарской области в последние годы все активнее участвуют в программах мелиорации. Субсидии из федерального центра и областной казны помогают аграриям приобретать новую технику и расширять площади орошаемых земель. В развитии мелиорации заинтересованы все аграрии, но особенно – те, кто специализируется на овощах и кормовых культурах.
«На реконструкцию Спасской оросительной системы уже есть средства федерального бюджета, и в течение двух ближайших лет на ее приведение в нормативное состояние будет выделено более 1,2 миллиарда рублей. Следующий этап нашей работы – это Куйбышевский обводнительно-оросительный канал, которая имеет очень большой потенциал. Восстановление этой системы позволит нам добиться постоянного притока воды и возможности орошения для пяти районов Самарской области», – подчеркнул Виктор Кудряшов.
Председатель регионального Правительства отметил, что только орошением сельскохозяйственных земель функции гидросооружения не ограничиваются. Изначально канал строился как обводнительная система, подпитывающая малые реки юга Самарской области, и ввод этой системы в эксплуатацию поможет также решить важнейшие вопросы обеспечения двух южных районов – Большеглушицкого и Пестравского – питьевой водой.

«Развитие систем мелиорации позволит добиться более высоких урожаев, прежде всего по овощным культурам. Сегодня Самарская область только на 73% обеспечивает себя овощами. Повышение урожайности даст колоссальный экономический эффект, мы фактически сможем полностью закрыть потребности населения региона в борщевом наборе, а это сегодня одна из важных задач. Продолжаем совместную работу. Учитывая большое внимание к этим вопросам федерального министерства сельского хозяйства, востребованность систем орошения у сельхозпроизводителей Самарской области, не сомневаюсь, мы получим поддержку», – выразил уверенность первый вице-губернатор.
Специалисты подсчитали, что реконструкция Куйбышевского обводнительно-оросительного канала, при условии поэтапного ввода в оборот орошаемых земель, позволит за шесть лет получить дополнительно 42,7 млрд рублей валовой продукции растениеводства (в ценах 2021 года). Рост урожайности кормовых культур при использовании оросительных систем в сочетании с государственной поддержкой приведет к снижению себестоимости центнера кормов для крупного рогатого скота не менее чем на 30%.

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