Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году.
В Правительстве региона обсудили вопросы проектирования третьей очереди особой экономической зоны «Тольятти».
Принять первых посетителей спортивный комплекс должен уже осенью этого года.
Во Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре идут внутренние отделочные работы
На старт вышли 114 участников.
Вчера на УСЦ "Чайка" состоялась Ночная лыжная гонка
В первую очередь специалист отметил, что нет никакой необходимости в том, чтобы выпивать по два литра воды в день.
Диетолог развеял три популярных мифа об употреблении воды
Составлен протокол по делу об административном правонарушении. 
В Безенчукском районе попался браконьер с двумя убитыми зайцами-русаками
Суд постановил взять Ирину Солдатову под стражу.
Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск
Модель Марину Рудницкую признали виновной в покушении на мошенничество.
В Москве осуждена девушка, вымогавшая у Никаса Сафронова 500 тысяч рублей
Серьезные меры будут приняты в сфере пожарной безопасности.
В Правительстве региона обсудили направления работы по предупреждению и ликвидации ЧС
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.06
EUR 92.3
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ко дню орнитолога в России Самарский зоопарк объявляет онлайн-конкурс рисунков
На ГКЛ "СОК" состоятся II Детские соревнования по горным лыжам памяти Николая Павловича Петрякова
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Правительстве региона обсудили вопросы проектирования третьей очереди особой экономической зоны «Тольятти».

29 января 2021 19:50
76
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства региона Наталья Катина, министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов и генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» Сергей Андреев.

В 2020 году Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство региона продолжили усилия по созданию на территории ОЭЗ благоприятных условий для ведения бизнеса, расширению ее возможностей.

Информацию о деятельности ОЭЗ в настоящее время представил Дмитрий Богданов. Сейчас здесь опережающими темпами идет строительство железнодорожной ветки, соединяющей зону с железнодорожной станцией «Тольятти». Это позволит сделать площадку еще более привлекательной для инвесторов.

В начале 2020 года ОЭЗ получила статус индустриального парка, и сейчас там идет строительство готовых производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание или выкупить его, в том числе в рассрочку. Это позволяет ускорить реализацию проектов инвесторов, снять с них риски проектирования и строительства. Для крупных предприятий и иностранных компаний возможности индустриального парка - это фактически инструмент государственно-частного партнерства, который позволяет минимизировать риски в инвестиционной фазе проекта.

Говоря об эффективности работы Особой экономической зоны в минувшем году, министр отметил, что, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией, интерес инвесторов к ОЭЗ «Тольятти» не ослабевал. В 2020-м ее резидентами стали три крупных игрока – «Форессия – автомобильные решения» (производство автомобильных сидений, объём инвестиций 410 млн рублей), «Интэкспласт» (автокомплектующие из пластика, объём инвестиций 463 млн рублей) и производственно-логистический центр «ММК», объём инвестиций в который составит рекордные 1 381 млн рублей. Важно отметить, что объём осуществлённых инвестиций в текущем году вырос по сравнению с предыдущим почти на 500 млн рублей, а общий общем осуществлённых инвестицию за время реализации проекта особой экономической зоны «Тольятти» превысил планку в 15 млрд рублей. Реализация трех новых проектов принесет Тольятти в совокупности свыше 700 рабочих мест. 267 вакансий были открыты уже в этом году (для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 84 рабочих места). С каждым годом растёт число налоговых отчислений в бюджет. Обьем налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, превысил 2,5 млрд рублей.

В 2020 году Особая экономическая зона «Тольятти» вошла в тройку лидеров четвертого национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

Важнейшим вопросом повестки совещания стало обсуждение перспектив дальнейшего развития ОЭЗ. В настоящее время еще две крупные компании приняли решение стать резидентами инвестплощадки. Виктор Кудряшов поручил обеспечить все необходимые условия для создания и развития их бизнеса на этой территории.

В ходе совещания рассмотрели вопрос об обеспечении инженерной инфраструктуры третьей очереди особой экономической зоны. Председатель областного Правительства поручил проработать вопрос об источниках финансирования проектирования и строительства сетей водо-, газо-, энергообеспечения, специализированных локальных очистных станций. Возведение некоторых инженерных сооружений возможно рассмотреть в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Компаниям-резидентам в этом случае могут быть предоставлены льготы и субсидии по подключению к сетям. Участники совещания разработают и представят к следующей встрече варианты концепций развития территории.

СПРАВОЧНО: Резидентами ОЭЗ «Тольятти» являются 26 компаний, которые представляют такие сферы промышленности, как машиностроение, автокомпоненты, фармацевтика, химия, стройматериалы. Десять из них уже ведут производство, девять находятся на стадии проектирования и строительства производственных мощностей, семь заявили об участии.

На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. Производственные площадки обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой. ОЭЗ расположена в непосредственной близости от «АвтоВАЗа», что создает выгодные условия для поставщиков завода.

В 2020 году постановлением Правительства РФ ОЭЗ «Тольятти» включена в границы городского округа Тольятти. Это позволяет резидентам получать меры государственной поддержки, оказываемые на федеральном уровне инвесторам только в моногородах.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
29 января 2021  19:50
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году.
В Правительстве региона обсудили вопросы проектирования третьей очереди особой экономической зоны «Тольятти».
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году. Экономика региона
73
29 января 2021  13:19
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
Она используется для расчета соцвыплат гражданам. Экономика региона
407
29 января 2021  11:10
Работа по восстановлению численности занятого населения Самарской области в 2021 году усилена на всех уровнях власти
Работа по восстановлению численности занятого населения Самарской области в 2021 году усилена на всех уровнях власти
Ситуация на региональном рынке труда улучшается в последние месяцы, но все еще остается напряженной. Экономика региона
230
Весь список
Финансы и Банки
29 января 2021  14:05
Слово «банкрот» в нашем языке всегда имело негативный окрас, в связи с чем вокруг покупки имущества у несостоятельного лица сложилось не мало мифов.
6 мифов о покупке имущества банкрота
Слово «банкрот» в нашем языке всегда имело негативный окрас, в связи с чем вокруг покупки имущества у несостоятельного лица сложилось не мало мифов. Финансы и Банки
191
29 января 2021  13:55
В России прогнозируют закрытие до 30 банков за 2021 год
В России прогнозируют закрытие до 30 банков за 2021 год
Экономисты международного агентства S&P заявили о падении доходов банков в России на 1,6 триллиона рублей в течение двух лет до исторического минимума. Финансы и Банки
235
29 января 2021  13:40
Клиенты СберБанк Онлайн теперь могут посмотреть историю своего капитала за 5 лет
Клиенты СберБанк Онлайн теперь могут посмотреть историю своего капитала за 5 лет
Это первый подобный сервис в России. Финансы и Банки
240
Весь список
Строительство
29 января 2021  09:31
Администрация Самары через суд требует сноса пристроя к ТЦ Орбита»
Администрация Самары через суд требует сноса пристроя к ТЦ «Орбита»
Слушание по делу уже назначено. Строительство
293
28 января 2021  14:02
Семь перспективных территорий в Самаре определили под комплексную застройку
Семь перспективных территорий в Самаре определили под комплексную застройку
Власти надеются, что инвесторы проявят интерес к этим участкам. Строительство
707
27 января 2021  13:06
В Самарской области будут созданы все условия для роста объемов жилищного строительства
В Самарской области будут созданы все условия для роста объемов жилищного строительства
Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов провел заседание штаба по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах с представителями строительной отрасли  региона.  Строительство
985
Весь список
Материалы и технологии
25 января 2021  12:45
Зачем нужно гидрооборудование Вашей спецтехнике: основные моменты
Техника специального назначения широко используется во сферах жизнедеятельности человека. Материалы и технологии
829
11 января 2021  12:52
Аренда гидромолота. Краткосрочная и долгосрочная
В нашем активном мире, предъявляющем все новые требования к строительным стандартам, компания «Дана 96» предлагает наиболее совершенные средства для...Материалы и технологии
3383
11 января 2021  12:51
Отвертки индикаторные и особенности их выбора
Индикаторные отвертки напряжения очень удобны при выполнении электромонтажных работ. По принципу работы они мало чем отличаются от обычного тестера напряжения. Материалы и технологии
3466
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
8083
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
10099
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
11419
Весь список
Бизнес
29 января 2021  16:52
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Бизнес
138
29 января 2021  15:39
Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля. 
Предпринимателям продлили срок перехода с ЕНВД на «упрощенку» до 31 марта
Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля.  Бизнес
143
25 января 2021  18:21
В 2020 году в Гарантийном фонде Самарской области начали действовать пять антикризисных программ.
При поддержке Гарантийного фонда предприниматели региона смогли привлечь 2,2 млрд рублей
В 2020 году в Гарантийном фонде Самарской области начали действовать пять антикризисных программ. Бизнес
1238
Весь список
Новости компаний
29 января 2021  15:53
Временные изменения в расписании.
Самарский «Стриж» из Петербурга с 15 марта проследует через Москву без остановки
Временные изменения в расписании. Новости компаний
153
28 января 2021  10:25
Сотрудники КНПЗ получили награды от Губернатора Самарской области
Сотрудники КНПЗ получили награды от Губернатора Самарской области
Нефтепереработчики удостоены памятных знаков «За служение людям». Новости компаний
595
28 января 2021  10:14
«Самарские распределительные сети» подводят итоги работы по профилактике электротравматизма
«Самарские распределительные сети» подводят итоги работы по профилактике электротравматизма
Из-за перевода учебных заведений на дистанционное обучение, традиционные уроки электробезопасности проводились только в начале 2020-го года и с сентября по ноябрь. Новости компаний
594
26 января 2021  21:19
Его стоимость оценивается почти в $263,4 млрд.
Apple вновь стал самым дорогим брендом мира
Его стоимость оценивается почти в $263,4 млрд. Новости компаний
1218
Весь список
IT и Коммуникации
29 января 2021  00:15
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки.
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке IT-технологий
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки. IT и Коммуникации
534
27 января 2021  12:29
Лицензия игры Майнкрафт
Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, которая покорила многих игроков со всего мира. Причем играют в нее независимо от пола, возраста или...IT и Коммуникации
477
18 января 2021  10:14
Полезные материалы про интернет-маркетинг
Если вы заинтересованы в продвижении продуктов и услуг в интернете, то вам следует углубиться в интернет-маркетинг. IT и Коммуникации
2172
Весь список
Транспорт
29 января 2021  12:33
Самарцам предложили выбрать новый дизайн транспортных карт
Самарцам предложили выбрать новый дизайн транспортных карт
Самарцы — пользователи твиттера не заставили себя долго ждать и написали, что думают. Транспорт
227
29 января 2021  09:38
Сервис по доставке еды к поезду дальнего следования стал доступен в Самаре
Сервис по доставке еды к поезду дальнего следования стал доступен в Самаре
Можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. Транспорт
198
28 января 2021  09:23
Власти Самары закупили новые камеры фиксации нарушений ПДД
Власти Самары закупили новые камеры фиксации нарушений ПДД
Старые комплексы списаны. Транспорт
573
27 января 2021  13:33
В Самаре около лыжной базы Чайка временно ограничат движение из-за соревнований
В Самаре около лыжной базы "Чайка" временно ограничат движение из-за соревнований
Автомобилистов просят заблаговременно планировать свой маршрут следования. Транспорт
774
Весь список
Предпринимательство
20 января 2021  17:33
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности.
Предприниматели Самарской области получают комплексную поддержку при создании и развитии своего дела
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности. Предпринимательство
2193
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
8208
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
8783
Весь список
Новости региона
27 января 2021  13:36
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей...Новости региона
700
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
8880
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
8609
Весь список
Электронные технологии
28 января 2021  12:12
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками.
Сколько стоит репост на специализированном сервисе
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками. Электронные технологии
275
26 января 2021  12:26
Как набрать подписчиков в Ютубе бесплатно и платно
Подготовка качественного контента – важное, но не единственное условие успеха на YouTube. Даже содержательные видеоролики могут иметь малое количество...Электронные технологии
756
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
9112
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
8773
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
8430
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
8699
Весь список
Современный дом
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
4370
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
6528
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
8324
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
2797
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
5723
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
7541
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
9328
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
16315
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
14235
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
21163
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
20381
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
11874
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
9325
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
8705
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
36651
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
38423
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
38001
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
31704
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
32256
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
29 января 2021  13:19 
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
Она используется для расчета соцвыплат гражданам. Экономика региона
402
В Самарской области за сутки на 29 января выявлены 277 заболевших коронавирусом
29 января 2021  12:52 
В Самарской области за сутки на 29 января выявлены 277 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще два человека. Здравоохранение
429
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Ланового
29 января 2021  11:51 
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Ланового
Василий Семенович будет жить в наших сердцах через оставленные им суждения, образы и роли, напоминая о величии России, отметил Губернатор. Социум
398
В Самарской области за сутки на 28 января выявлены 273 заболевших коронавирусом
28 января 2021  12:38 
В Самарской области за сутки на 28 января выявлены 273 заболевших коронавирусом
Жертвами вяруса стали еще пять человек. Здравоохранение
1356
В Самарской области вырос престиж рабочих профессий
28 января 2021  10:39 
В Самарской области вырос престиж рабочих профессий
В среду, 27 января, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел совещание по вопросам подготовки кадров для промышленных... Экономика региона
1523
Весь список
Акценты
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры.
29 января 2021  16:15 
Слушатели федеральной программы подготовки управленческих кадров прошли стажировку в Самарской области
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры. Социум
213
Госуслуги встают на «цифровые рельсы».
28 января 2021  18:18 
Во всех регионах страны, в том числе и в Самарской области, стартовала цифровая трансформация
Госуслуги встают на «цифровые рельсы». Социум
1147
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона.
28 января 2021  14:38 
Поздравление Дмитрия Азарова в связи с 70-летием Тольяттинского государственного университета
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Образование
1211
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1387
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
8812
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
9305
Весь список
Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
180
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
2102
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
2860
Весь список