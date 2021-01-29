В Правительстве региона обсудили вопросы проектирования третьей очереди особой экономической зоны «Тольятти».

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Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства региона Наталья Катина, министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов и генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» Сергей Андреев.

В 2020 году Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство региона продолжили усилия по созданию на территории ОЭЗ благоприятных условий для ведения бизнеса, расширению ее возможностей.

Информацию о деятельности ОЭЗ в настоящее время представил Дмитрий Богданов. Сейчас здесь опережающими темпами идет строительство железнодорожной ветки, соединяющей зону с железнодорожной станцией «Тольятти». Это позволит сделать площадку еще более привлекательной для инвесторов.

В начале 2020 года ОЭЗ получила статус индустриального парка, и сейчас там идет строительство готовых производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание или выкупить его, в том числе в рассрочку. Это позволяет ускорить реализацию проектов инвесторов, снять с них риски проектирования и строительства. Для крупных предприятий и иностранных компаний возможности индустриального парка - это фактически инструмент государственно-частного партнерства, который позволяет минимизировать риски в инвестиционной фазе проекта.

Говоря об эффективности работы Особой экономической зоны в минувшем году, министр отметил, что, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией, интерес инвесторов к ОЭЗ «Тольятти» не ослабевал. В 2020-м ее резидентами стали три крупных игрока – «Форессия – автомобильные решения» (производство автомобильных сидений, объём инвестиций 410 млн рублей), «Интэкспласт» (автокомплектующие из пластика, объём инвестиций 463 млн рублей) и производственно-логистический центр «ММК», объём инвестиций в который составит рекордные 1 381 млн рублей. Важно отметить, что объём осуществлённых инвестиций в текущем году вырос по сравнению с предыдущим почти на 500 млн рублей, а общий общем осуществлённых инвестицию за время реализации проекта особой экономической зоны «Тольятти» превысил планку в 15 млрд рублей. Реализация трех новых проектов принесет Тольятти в совокупности свыше 700 рабочих мест. 267 вакансий были открыты уже в этом году (для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 84 рабочих места). С каждым годом растёт число налоговых отчислений в бюджет. Обьем налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, превысил 2,5 млрд рублей.

В 2020 году Особая экономическая зона «Тольятти» вошла в тройку лидеров четвертого национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

Важнейшим вопросом повестки совещания стало обсуждение перспектив дальнейшего развития ОЭЗ. В настоящее время еще две крупные компании приняли решение стать резидентами инвестплощадки. Виктор Кудряшов поручил обеспечить все необходимые условия для создания и развития их бизнеса на этой территории.

В ходе совещания рассмотрели вопрос об обеспечении инженерной инфраструктуры третьей очереди особой экономической зоны. Председатель областного Правительства поручил проработать вопрос об источниках финансирования проектирования и строительства сетей водо-, газо-, энергообеспечения, специализированных локальных очистных станций. Возведение некоторых инженерных сооружений возможно рассмотреть в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Компаниям-резидентам в этом случае могут быть предоставлены льготы и субсидии по подключению к сетям. Участники совещания разработают и представят к следующей встрече варианты концепций развития территории.

СПРАВОЧНО: Резидентами ОЭЗ «Тольятти» являются 26 компаний, которые представляют такие сферы промышленности, как машиностроение, автокомпоненты, фармацевтика, химия, стройматериалы. Десять из них уже ведут производство, девять находятся на стадии проектирования и строительства производственных мощностей, семь заявили об участии.

На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. Производственные площадки обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой. ОЭЗ расположена в непосредственной близости от «АвтоВАЗа», что создает выгодные условия для поставщиков завода.

В 2020 году постановлением Правительства РФ ОЭЗ «Тольятти» включена в границы городского округа Тольятти. Это позволяет резидентам получать меры государственной поддержки, оказываемые на федеральном уровне инвесторам только в моногородах.