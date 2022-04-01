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В Правительстве региона обсудили меры поддержки производителей автокомпонентов

1 апреля 2022 18:09
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Обеспечение стабильной работы предприятий в условиях западных санкций – вопрос номер один на повестке регионального Правительства.

Обеспечение стабильной работы предприятий в условиях западных санкций – вопрос номер один на повестке регионального Правительства. Ограничения ударили по кооперационным связям, логистическим цепочкам, ритму поставок сырья и комплектующих. В наиболее жестких условиях сейчас оказались автопром и производители автокомпонентов. 

Вопросы поддержки отрасли обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

В совещании приняли участие вице-президент АО «АВТОВАЗ» Сергей Громак, генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» Андрей Крайнов, руководители предприятий по выпуску автокомпонентов: президент АО «ГК Автоком» Вячеслав Малеев, генеральный директор ПАО «ЗИТ» Александр Шутов, гендиректор АО «ВИС» Евгений Ротман, гендиректор ООО «УК ДСК-групп» Игорь Хижняк, директор ООО «Криста» Андрей Хлыстов, директор по развитию бизнеса группы «Форесия» Александр Горин. 

Несмотря на объективные трудности, автопром продолжает работу. Предприятия отрасли ищут и находят варианты выхода из кризиса. Недавно «АВТОВАЗ» анонсировал выпуск некоторых моделей с минимумом импортных комплектующих.

«Автопром – это основа экономики нашего региона, это не только АВТОВАЗ, это около двухсот предприятий, которые занимаются производством автокомпонентов. В общей сложности, в автопроме у нас работают около 60 тысяч человек, это десятая часть всего трудоспособного населения региона, и сегодня мы видим, что именно в этой отрасли наиболее сложная ситуация – причем парадоксальная. При огромном спросе на автомобили и их дефиците – объем производства снизился. Сегодня ситуация усугубилась логистическими проблемами: отказом ряда западных поставщиков от поставок отдельных деталей. К счастью, уровень локализации, в частности по АВТОВАЗу, достаточно высок, и предприятие с июня начнет производство автомобилей, где количество зарубежных деталей будет снижено до минимума. На федеральном уровне принят ряд решений, которые позволят ускорить этот процесс. В частности, это субсидирование создания новых производств в рамках импортозамещения», - сообщил Виктор Кудряшов. 

На встрече прозвучали предложения по поддержке отрасли. Руководители предприятий выступили с рядом инициатив, которые позволят компаниям стабилизировать производство, переориентировать его на отечественных поставщиков и обеспечить устойчивое развитие автопрома. Это смягчение налогового режима, обеспечение доступности кредитных ресурсов, субсидирование обновления оборудования и переобучения персонала, поддержка предприятий субсидиями на выплаты сотрудникам на период возможных простоев. 

Вячеслав Малеев предложил распространить меры поддержки, уже принятые в отношении малого и среднего бизнеса, на предприятия по выпуску автокомпонентов. 

«Крупнейшие предприятия отрасли вошли в список системообразующих. Многие компании имеют возможность пользоваться мерами поддержки в отношении малого и среднего бизнеса. Предприятия по производству автокомплектующих с численностью работников от 250 до 1000 человек не относятся ни той, ни к другой категории. Эту ситуацию надо менять», - отметил он. 

«Сегодня прозвучало много предложений, связанных с федеральными мерами регулирования. Это обнуление импортных пошлин, это субсидирование логистики на определенных направлениях. В ближайшее время мы обобщим эти инициативы и направим в федеральный центр. Мы поддерживаем тесный контакт с минпромторгом России, нас слышат, и я уверен, что многие из этих предложений будут поддержаны. Уже сегодня принято принципиальное решение по перенесу срока уплаты утилизационного сбора на конец года. Это достаточно большая сумма для АВТОВАЗа. Принятое решение позволит сократить дефицит оборотных средств. Идет активный процесс, федеральное Правительство так же, как и мы, заинтересовано в стабильности этой огромной отрасли», - прокомментировал итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

Председатель Правительства также отметил, что ряд предприятий по производству автокомпонентов уже получают субсидированные процентные ставки на пополнение оборотных средств. Это компании, которые входят в перечень системообразующих предприятий. За последние две недели Правительство региона дополнительно включило в перечень десять новых предприятий. «В ближайшее время предпримем усилия, чтобы еще ряд компаний по производству автокомпонентов вошли в перечень и также получили доступ к мерам государственной поддержки», - подчеркнул глава регионального кабмина.

Особое внимание Правительство Самарской области будет уделять поддержке работников предприятий и сохранению трудовых коллективов в переходный период.

«Мы очень серьезно относимся к вопросам сохранения занятости на предприятиях, и уже более 30 компаний разного масштаба активно взаимодействуют с министерством труда по мерам поддержки занятости. В частности, мы будем обеспечивать переобучение сотрудников для работы на более современном и совершенном оборудовании. Это тоже определенная поддержка для предприятий. Обучение стоит недешево, но мы будем компенсировать эти расходы. Также мы будем выплачивать работодателям по 18 000 рублей в месяц на каждого работника, находящегося под угрозой сокращения, чтобы снять эти расходы с предприятий. Соответствующие финансовые ресурсы нами уже привлечены как из федерального, так и из областного бюджета. Уверен, что это позволит удержать ситуацию и сохранить коллективы», - подчеркнул премьер-министр областного Правительства.

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